Эксперт рассказал, что если посмотреть, что происходит вдоль линии фронта, то становится понятно, что россияне проводят наступательные операции всего в нескольких направлениях – Северодонецк, Святогорск, Лиман и Попасная, информирует «НБН» со ссылкой на «Украина 24».

Грабский подчеркнул, что путинская армия имеет пятикратное превосходство на Донбассе, при этом оккупанты так и не смогли существенно продвинуться за последние 45 дней.

По словам военного эксперта, есть четыре признака того, что вооруженные силы страны-агрессора находятся на грани истощения. Россияне отказываются от активных маневренных действий, в частности они практически перестали перебрасывать войска, чтобы неожиданно наносить удары по ВСУ.

Захватчики РФ также не стараются найти слабые места в обороне украинских защитников и воспользоваться своим преимуществом в количестве живой силы и техники. Оккупанты пытаются просочиться, отыскивая бреши в обороне ВСУ.

Армия Путина остро нуждается в живой силе, поскольку почти исчерпала свои резервы для восполнения потерь. По этой причине военное командование РФ сняло подразделения из Запорожской области, чтобы закрывать «дыры» на Херсонском направлении. Увеличить количество «освободителей» на Донбассе уже не представляется возможным, поэтому враги пытаются отчаянно удержать то, что они успели занять.

Кроме того, россияне увеличили количество ударов из артиллерии, пытаясь таким образом препятствовать контрнаступлению украинских защитников. Отметим, что СМИ сообщили об отказе россиян от идеи захвата Запорожья. Путинские войска осознают, что не смогут оккупировать город, поэтому подкорректировали план по созданию «народной республики» в этом регионе.