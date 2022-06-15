Такое заявление в эфире «Радио Свобода» озвучил мэр Александр Стрюк, сообщает «НБН».

«Войска России держат под контролем большую часть жилых кварталов. Относительно наших войск – под их контролем находится около трети, включая промышленную зону. Можно сказать, что завод уничтожается, раскладывается на части. Очевидно, что россиянам он не нужен», — отметил Стрюк.

Со слов высокопоставленного чиновника, цель россиян – уничтожить завод, чтобы вызвать панику у людей, которые там пытаются скрыться.

«Завод пытаются уничтожить, так как он является большим промышленным объектом, который находится под охраной наших Вооруженных сил. Там прячется мирное население. Возможно, его пытаются уничтожить, чтобы заставить ВСУ отступить. Но наши военнослужащие продолжают держаться», — пояснил городской голова.

Также он добавил, что пока нет точной информации о количестве людей, которые находятся на «Азоте», так как между укрытиями нет связи.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что Россия бросит все свои резервы для того, чтобы захватить Северодонецк.