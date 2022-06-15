Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Дениса Казанского.

Российские оккупанты на Донбассе минируют территорию запрещенными в мире «Лепесток». Мина размером с палец, при наступлении на нее – она отрывает ногу.

Журналист и блогер Денис Казанский заявил, что Россия так «переживает» за жителей Донбасса, что заваливает их поля противопехотными минами ПФМ-1.

«Сколько еще детей подорвется на этих «лепестках» после войны?», — задался вопросом журналист.

Стоит добавить, что ранее в ООН заявили, что Украина является одной из самых заминированных стран в мире. Полное разминирование нашей страны может длиться 5-10 лет, а возможно, и больше.

Ранее Казанский объяснил, почему Скабеева заговорила об окончании «спецоперации» в Украине.