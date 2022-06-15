На фоне полномасштабной войны России против Украины в Донецке начались разборки между боевиками. Террористы «ДНР» понимают, что город подвергается обстрелам со стороны подконтрольной оккупантам территории.

После полномасштабного вторжения путинских войск в Украину оккупанты начали наносить удары по Донецку. Жители города выяснили, что «прилеты» происходят с территории ОРДО, информирует «НБН».

В то же время главарь «ДНР» Денис Пушилин обвиняет в ракетном терроре города украинскую сторону и призывает Кремль задействовать против ВСУ боевые самолеты и «Искандеры».

Террорист «ЛДНР» Анатолий Дремов в своем Telegram-канале заявил о том, что обстрелы Донецка происходят из-за «разборок» главарей «республики». Он обратил внимание, что под ракетный удар попал местный рынок, который не относится к важной инфраструктуре, интересующей противника.

Боевик заявил, что «руководство народной республики» обстрелами Донецка решает между собой бизнес-проблемы, вместо того, чтобы заботиться о жителях города.

Дремов отметил, что «ополченцы» сражаются не ради того, чтобы дочь «главы ДНР» Дениса Пушилина присылала фотографии с курорта, где отдыхает на деньги населения. Боевик убежден, что беспредел в Донецке закончится с «присоединением республики» к России.

Отметим, что боевики возлагают ответственность за обстрелы «столицы ДНР» на Пушилина и призывают отстранить его от управления «республикой».