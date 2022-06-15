В Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины появилась запись беседы двух «освободителей», которые обсуждают отсутствие лечения в российских госпиталях и потерю товарища, информирует «НБН».

Один из россиян сообщил, что они потеряли на поле боя троих солдат, которые побежали не в тот лес и бесследно исчезли. Оккупант пришел к выводу, что его товарищ, который бесследно пропал, погиб. Также он отметил, что к ним прибыло 90 новых бойцов, половина из которых стала «отказниками».

Его собеседник отметил, что «сейчас так будет повсюду» и пожаловался на безразличие медиков в РФ. По его словам, на войне в Украине он получил контузию, вследствие чего потерял слух.

«На два уха оглох», — сообщил россиянин.

Сначала путинского солдата отправили лечиться под Белгород, после в Санкт-Петербург, а сейчас он находится под Новгородом. Тур по госпиталям, по словам оккупанта, оказался бесполезным, поскольку врачи им абсолютно не занимаются.

«Освободитель» рассказал, что в Питере он два дня пробыл в военно-медицинской академии, где у него взяли кровь на анализ, вкололи антибиотики и сделали КТ. На этом лечение прекратилось, поскольку доктора равнодушны к его состоянию.

«Не лечение…Задница», — резюмировал оккупант.

Ранее украинская разведка обнародовала аудиоперехват беседы российского солдата с женой. Он рассказал, что путинские военные отправляются с фронта в спецучреждения, поскольку их психика не выдерживает войну.