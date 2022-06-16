Глава Минобороны Украины сообщил, что поставки польской пушки-гаубицы «Краб» калибра 155 мм – неоценимая помощь нашим вооруженным силам. Резников заявил, что такие САУ позволят уменьшить потери армии Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Polsat News.

Министр заверил, что польские «Крабы» начнут съедать колонны российских войск. Резников поблагодарил правительство Польши за передачу военной техники, которую, по его словам, ценят солдаты XXI века.

По словам главы МОУ, украинцы не устали от войны и готовы продолжать борьбу с захватчиками РФ. Он напомнил об истории Давида и Голиафа, отметив, что важно не количество врагов, имеет значение оборудование и мотивация, поэтому с современным оружием в руках украинские защитники непременно победят в этой войне.

Напомним, что министр обороны сообщил, что Украине понадобится всего месяц, чтобы перевести свое вооружение на стандарты Организации Североатлантического договора. Он рассказал, за какой период наши военные освоили западную артиллерию.