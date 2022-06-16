Об этом стало известно из отчета Министерства обороны Великобритании, основанном на данных разведки Соединенного Королевства о ситуации на Донбассе, информирует «НБН» со ссылкой на сайт британского оборонного ведомства.

В Минобороны сообщили, что причина остановки продвижения войск Российской Федерации на Донбассе заключается в проблемах с боевыми силами оккупантов в этом регионе.

Вероятно, на Востоке Украины действуют разрозненные и сильно недоукомплектованные группировки россиян. Известно, что некоторые БТГ захватчиков, которые обычно состоят из 600-800 солдат, смогли набрать всего 30 военных.

Также менее актуальными становятся преимущества ВС РФ, в частности превосходство в количестве танков.

Напомним, что ранее разведка Соединенного Королевства сообщала, что россияне могут изменить курс наступления на Востоке Украины. В отчете Минобороны Британии указано новое направление удара российских захватчиков.