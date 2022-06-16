Об этом в эфире объединенного телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает «24 Канал», передает «НБН».

В Мелитополе среди российских оккупантов наблюдаются случаи массового отравления. Отравление у захватчиков спровоцировала черешня, которую они решили съесть.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, фермеры Мелитополя заранее обработали черешню, поскольку уже хорошо знают, что российские оккупанта крадут все, что попадается на глаза. В результате после употребления ягоды среди оккупантов наблюдалось массовое отравление.

Федоров отметил, что подавляющее большинство жителей Мелитополя активно сопротивляются захватчикам.

«Партизанское движение в Мелитополе — это не исключение, а правило. Сопротивление оккупационным „властям“ поглощает более 99% всех жителей города», — сказал мэр Мелитополя.

Ранее Федоров рассказал, что РФ начала тянуть в оккупированный Мелитополь Интернет из Крыма.