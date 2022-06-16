Генерал-майору армии РФ Игорю Конашенкову, который ежедневно озвучивает на брифингах по «спецоперации» фейки кремлевской пропаганды и обвиняет защитников Украины, присвоили новое звание, информирует «НБН».

Конашенков стал генерал-лейтенантом, на что отреагировал бывший главарь «ДНР». Гиркин в своем видеоблоге высмеял российского военнослужащего, сообщив, за какие «заслуги» он получил новое звание.

«Конечно, что за победные сводки», — объяснил террорист.

Отметим, что бывший «министр ДНР» регулярно критикует российское военное руководство и армию оккупантов. Гиркин в своих соцсетях комментирует ход войны, опровергая информацию об «успехах» ВС РФ в Украине.

Украинский журналист Станислав Асеев объяснил, почему Кремль до сих пор не начал в отношении боевика репрессии. По его словам, есть единственное объяснение безнаказанности Гиркина.