Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на CNN.

Президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали об исчезновении трех американцев, которые воевали на стороне ВСУ против армии РФ.

Американский лидер заявил, что пока он не знает, где они. На фото этого Байден призвал граждан США воздержаться от поездок в Украину.

«Меня проинформировали. Мы не знаем, где они (американские добровольцы, — ред.), но я хочу повторить: американцам сейчас не стоит ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас», — заявил глава Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что якобы Байден просил своих подчиненных сдерживаться в заявлениях о поддержке Украины.