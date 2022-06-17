Как информирует «НБН», об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко во время своего видеообращения.

Согласно словам главы Одесской ОВА, судно обеспечения Черноморского флота Российской Федерации «Василий Бех», которое было подбито военно-морскими силами Украины, затонуло.

В своем обращении Максим Марченко отметил:

«Утром в пятницу, 17 июня, нашими военно-морскими силами было поражено судно, которое осуществляло обеспечение Черноморского флота Российской Федерации. Речь идет о «Василие Бехе». На борту этого судна был установлен ЗРК «Тор». Немного позже появилась информация о том, что этот корабль затонул».

При этом Марченко подчеркнул, что на счету Вооруженных сил Украины уже есть один крейсер врага, а также несколько катеров. Теперь к этому списку добавилось и судно обеспечения.

Напоследок Марченко добавил:

«Я убежден, что в скором времени наши военнослужащие добавят туда еще фрегат. Также там будет и корвет, а также большой десантный корабль. Потом нам можно будет сказать, что ВСУ создали в ЧФ РФ такую себе подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. А на открытие мы пригласим все военное и политическое руководство страны-агрессора».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин в очередной раз заявил об изменении цели «спецоперации» ВС РФ в Украине.