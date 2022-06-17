Об этом стало известно из Telegram-канала украинского журналиста Романа Цымбалюка. В четверг, 16 июня, 1 мотострелковый батальон 1 отдельной мотострелковой бригады должен был наступать на Бахмутском направлении, информирует «НБН».

Назначение нового командира в подразделении солдат из «республик» Донбасса не изменило ситуацию в лучшую сторону. «Мобилизованные» из ОРДЛО отказались выполнять задачу полковника Олега Сенькова по прорыву позиций ВСУ. «Освободители» просто разбежались, оставив свои позиции.

После того, как весь личный состав отказался выполнять приказ, были сформированы поисковые группы, которые попытались отыскать беглецов. Найти дезертиров не удалось, поэтому ситуацией занялись подразделения «министерства госбезопасности ДНР».

Напомним, что в Сети опубликовали письмо оккупанта из «ДНР», в котором захватчик признается, что лучше вернется в тюрьму, чем останется воевать в Украине.