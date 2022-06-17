Как информирует «НБН», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украинского государства Алексей Данилов.

Как отметил Алексей Данилов, буквально вчера, 16 июня, было собрано заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украинского государства. В частности, это мероприятие посвящалось вышеуказанной тематике.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Буквально вчера украинский лидер собрал Ставку. Во время заседания обсуждался именно вопрос Беларуси, а точнее вероятности вторжения вражеских сил с этой территории. Все органы, которые имеют к этому причастность, давали свою оценку. Говорили о том, что на данный момент там происходит. Также обсуждалось, в каком состоянии сейчас белорусская армия и сколько там военнослужащих Российской Федерации и какие они имеют планы».

Секретарь СНБО подчеркнул:

«Мы все очень хорошо понимаем, что в действительности происходит на территории Республики Беларусь и в России. По данным вопросам проводится огромная работа закрытой формы. Мы не можем отчитываться об этом общественности. Отметим, что будет проводиться проверка в четырех областях по состоянию подготовки. Это если подобные вызовы будут повторяться для Украины».

Ранее Данилов прокомментировал войну в Украине, заявив, что не стоит утверждать, что войска РФ слабые и бестолковые.