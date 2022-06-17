Диктатор назначил генерала ВС РФ Александра Дворникова командующим оккупационной российской армией в Украине, чтобы добиться поставленных целей в войне с Украиной, информирует «НБН».

В программе «Продолжение следует» Грозев раскрыл «тайны» Дворникова. По словам журналиста, военный имеет ряд серьезных проблем. Наемники из военных компаний, участвовавшие в боях в Сирии под командованием генерала, рассказали, что он часто злоупотреблял алкоголем и ругался с военными. Он отдавал необдуманные приказы, поэтому солдаты ему не подчинялись.

Расследователь сообщил, что Дворников неоднократно среди ночи решал начать военные операции без разведывательной поддержки. Несмотря на то, что он способен расписывать стратегию сражений. Военные игнорировали распоряжения пьянствующего генерала, не собираясь выполнять абсурдные задания.

Напомним, что украинский журналист Роман Цымбалюк рассказал о генерал-майоре оккупационных войск, который был ликвидирован на Донбассе. Командующий подразделением из ОРДЛО бросал своих солдат на убой, поэтому «освободители» срывали его наступательные операции.