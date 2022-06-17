Как информирует «НБН» со ссылкой сообщение городского головы Николаева Александра Сенкевича, а также руководителя областной военно-гражданской администрации Виталия Кима, в результате ракетного удара погиб один человек.

В сообщении говорится, что сегодня утром, семнадцатого июня, оккупационные силы Российской Федерации ракетами нанесли удар по Николаеву. Кроме того, от ракетного удара пострадали четыре многоэтажных жилых дома, а также другие объекты инфраструктуры.

По состоянию на текущее время известно, что от ракетного удара погиб один человек. Еще шесть гражданских получили ранения, в частности и ребенок. Спасатели сейчас ведут соответствующие работы на месте инцидента. Более детальные последствия удара будут обнародованы немного позже.

В свою очередь некоторые телеграм-каналы уже успели опубликовать видео последствий с места ракетного обстрела в Николаеве. На видео показано, как одна из владелец пострадавшей квартиры ходит по комнатам, показывая разрушения от преступных действий российских войск.

Несколько дней назад стало известно о ракетном обстреле российско-оккупационными силами территории Тернопольской области.