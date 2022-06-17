В условиях военного положения студентам университетов и других учреждений высшего образования возможно придется раньше выйти на занятия, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Профсоюза работников образования и науки Украины.

Такие изменения могут ввести в связи с актуальностью экономии средств в период отопительного сезона во время войны. Речь идет о старте учебного процесса на месяц раньше, 1 августа, вместо традиционного начала с сентября.

Кроме того, поднимаются вопросы безопасного процесса обучения. Руководство ВУЗов будет самостоятельно избирать форму проведения занятий, отталкиваясь от наличия укрытий.

Напомним, что Украина продолжает противостоять российской вооруженной агрессии. Как утверждают аналитики, российско-украинская война может развиваться по трем сценариям.