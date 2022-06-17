Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Сергея Гайдая, главы Луганской ОВА, ситуация в регионе остается очень напряженной. Жесткие бои сейчас продолжаются в районах Лисичанска и Северодонецка.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что по состоянию на настоящий момент Лисичанск уже в полной мере держат под контролем бойцы Вооруженных сил Украины.

Согласно словам Сергея Гайдая, из-за масштабных обстрелов со стороны оккупационных сил сейчас страдают все без исключения населенные пункты Луганской области. По настоящий момент самой горячей точкой является Северодонецк.

Дословно из заявления Сергея Гайдая:

«На территории областного центра продолжаются активные уличные боевые действия. Российские войска контролируют большую часть территории города. Солдаты России гибнут большими количествами. Однако каждый день им на замену прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк попросту разрушают «в ноль».

Эвакуация, несмотря ни на что, продолжается. Но, по словам Гайдая, людей вывозят исключительно из Лисичанска и Горной общины. Кроме того, глава областной военной администрации добавил, что вывезти людей из Северодонецка и завода «Азот» попросту невозможно, так как это опасно.