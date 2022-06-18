Спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что нецелесообразно разбивать мобилизацию на какие-то волны и этапы. Представитель оборонного ведомства напомнил, что призыв в Украине продолжается согласно указу Владимира Зеленского, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Мотузяника, мобилизационные мероприятия в нашей стране будут продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Спикер министерства отметил, что подразделения украинской армии и других сил обороны нужно доукомплектовать, поэтому призыв в ВСУ в ближайшее время завершать не будут.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что в армию Украины необходимо мобилизовать еще сотни тысяч граждан. При этом, по ее словам, не стоит вопрос призыва женщин в Вооруженные силы, о чем активно дезинформируют кремлевские пропагандисты.

Как сообщалось, в мае Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 23 августа этого года. Стало известно, кого из украинцев могут призвать летом в ряды защитников Украины.