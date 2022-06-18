Как информирует «НБН», об этом сообщил в Телеграм глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

В своем сообщении глава ОВА написал, что нефтебаза в Днепропетровской области была уничтожена «прилетом» трех ракет. Кроме того, пострадали люди. Инцидент произошел в Новомосковском районе.

Валентин Резниченко отметил, что в результате ракетных ударов пострадали три человека. Они получили ожоги. В настоящее время все они находятся в медицинском учреждении.

Screenshot — t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, в Телеграм глава Днепропетровской ОВА опубликовал фотографию, на которой запечатлена горящая нефтебаза. Согласно его словам на месте происшествия работают сотрудники спасательной службы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Путин вывел в Черное море новые боевые корабли с крылатыми ракетами на борту.