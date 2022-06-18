Об этом в эфире объединенного телемарафона рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко, передает «НБН».

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил тот факт, что белорусские военные проводят учения возле границы Украины. Однако, по его словам, на данном участке пока нет концентрации российских войск.

Он считает маловероятным то, что армия Беларуси самостоятельно без военной поддержки России может начать наступление на Украину.

«Говорить о том, что белорусская армия самостоятельно, без России, может начать такие действия, честно говоря, это очень маловероятно», — оценил угрозу Денисенко.

Денисенко также подчеркнул, что нынешней численности армии Беларуси недостаточно на самостоятельное наступление на Киев или западные области Украины.

К слову, накануне Лукашенко вновь взялся угрожать Украине.