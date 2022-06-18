Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Главного управления разведки.

В субботу, 18 июня стало известно об очередном обмене пленных, который состоялся между Украиной и РФ. Украине удалось вернуть 5 своих граждан. Все освобожденные – это гражданские лица, их Россия незаконно удерживала в плену.

«Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Все освобожденные — гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками», — сообщается в публикации ГУР Украины.

Трое из освобожденных людей попали в вражеский плен во время оккупации российскими войсками Гостомеля (Киевская область).

Помимо обмена пленными, разведке удалось вернуть тело погибшего украинского военнослужащего.

Ранее мы писали о предыдущих обменах пленных между Украиной и РФ.