Об этом пишет The Guardia, передает «НБН».

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Украина может и должна принять конкурс песни «Евровидение» в 2023 году. Такое заявление политик сделал после того, как организаторы конкурса объявили, что ведут переговоры о проведении конкурса в Великобритании из-за войны в Украине.

По традиции страна, которая победила на «Евровидении» на следующий год проводит конкурс у себя. Однако Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году не может пройти в Украине по соображениям безопасности.

«Конечно, я бы хотел, чтобы это было в этой стране, но факт в том, что они выиграли, и они заслуживают этого, и я верю, что они могут это сделать, и я считаю, что они должны это получить», — заявил Джонсон.

По словам политика, конкурс может состояться в любом безопасном городе Украины.

«Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для его размещения. До него еще год, все будет хорошо к тому времени, когда пройдет песенный конкурс Евровидения, и я надеюсь, что украинцы это поймут», — сказал британский лидер.

Ранее Швеция предложила провести песенный конкурс «Евровидения» у себя, если Украина не сможет.