Как информирует «НБН», в Телеграм глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко сообщил, что сегодня, 19 июня, появились грустные новости с места ракетного обстрела рашистами нефтебазы в Новомосковском.

В своем сообщении он отметил:

«Днепропетровская область. 19 июня. По состоянию на 09 часов 24 минуты есть грустные новости. Только что произошел взрыв – в небо высадился резервуар с топливом в Новомосковском районе. Спасатели там уже на протяжении четырнадцати часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один из спасателей погиб. Еще два человека были госпитализированы с ожогами. Эта атака наделала много беды — в общей сложности пострадали 13 человек, у одного человека унесло жизнь… Однако, как бы Россия не стреляла по нам, мы все равно выстоим. Мы ликвидируем эту сволочь. Нам удастся отстроить все, чего они коснулись».

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что в Днепропетровской области вечером, 18 июня, были зафиксированы три прилета вражеских ракет. В результате была уничтожена нефтебаза в Новомосковском.