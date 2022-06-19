Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», Гиркин-Стрелков дал совет российским генштабистам пройти обучение, ведь учиться никогда не поздно.

Комментируя ситуацию на территории Луганской и Донецой областей Гиркин отметил, что наступление на окружение сил в Лисичанске весьма, и даже окончательно «увязло». Уже несколько суток там не наблюдается никакого продвижения, и, по всей видимости, его там и не будет в пользу России. Согласно его словам, после неудачи с российской стороны в попытке охватить и разбить ВСУ на донецком направлении, последовала очередная неудача с разгромом и окружением их части.

Дословно из заявления Гиркина:

«Без весомого результата только разбили лоб. Обе стороны понесли огромные потери».

При этом террорист Гиркин дал совет российским генштабистам проходить обучение. В качестве исторической иллюстрации почитать о генерале Э. фон Фалькемгайне, а также его стратегии, которая учит перемалывать живую силу врага:

«Если сотрудники Генштаба России никогда о таком не слышали, я бы советовал им ознакомиться с этим, ведь никогда учиться еще не было поздно».

Ранее Гиркин пояснил, почему России не стоит продолжать наступательные действия на Донбассе.