Так, согласно словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, о чем пишет «НБН» со ссылкой на СМИ, Вооруженные силы Украины уже в ближайшие недели могут освободить Херсон, а также Мелитополь.

В своем сообщении Иван Федоров отметил:

«Наши героические Вооруженные силы Украины весьма продвинулись. Сейчас они находятся уже на границах Херсона. Я имею полное убеждение, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героями. В направлении Мелитополя ситуация аналогичная. Наши бойцы уже более чем на десять километров продвинулись в направлении города».

Федоров при этом добавил, что в настоящее время Украинское государство получает от стран Запада множество оружия, которое приближает нас к победе.

Дословно из его заявления:

«Имею большую надежду на то, что в ближайшее время этой победы будет достаточно для того, чтобы деоккупировать захваченные города и спасти от давления местное население».

Ранее мы уже писали о попытке Российской Федерации нанести ракетный удар по Одесской области.