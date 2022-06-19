Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ОК «Пивдень», в ночное время, девятнадцатого июня, воздушные силы сбили две ракеты Российской Федерации типа «Оникс». Это произошло в небе над Одесской областью. Информацию также подтвердил и глава Одесской областной военной администрации Николай Братчук.

Согласно словам Братчука, эти две ракеты, которые были уничтожены в ночное время, являются новыми. Так как аналогичные уже были сбиты в небе над регионов днем ранее, восемнадцатого июня.

Известно, что Одесскую область в очередной раз оккупанты пытались атаковать ракетами «Оникс», которые были выпущены из берегового ракетного комплекса из территории АРК.

Таким образом можно сделать вывод, что вражеские силы максимально пытаются разрушить инфраструктуру регионов, в которых не ведутся в настоящее время бои, чтобы оказывать психологическое давление на население, а также подрывать стратегические и экономические резервы государства.

«Силы противовоздушной обороны повредили воплощение в реальность коварных планов оккупационных сил», — отмечено в сообщении.

Напомним, ранее мы уже писали о ситуации в Запорожской области. В частности, стало известно, что враг наращивает там свои военные силы и живую технику.