Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», российские военные ощущают сопротивление не только в местах Украины, где в настоящее время идут боевые действия, но и на ранее оккупированных территориях нашей страны, в том числе и в Крыму.

Так, стало известно, что на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова сотрудники одной из станций технического обслуживания отказались обслуживать военный грузовик РФ, на борту которого был символ «Z». Кафиры стремились починить покрышку, однако получили отказ, подчеркнув, что они не помогают военнослужащим.

После того, как из-за этого разразился большой скандал, владелец автосервиса отметил, что на его СТО попросту не было соответствующего оборудования, чтобы иметь возможность работать с военным автотранспортным средством. Другими словами, причиной отказа было именно это, но ничто иное.

В свой черед так называемый «руководитель парламента» незаконно аннексированного Крымского полуострова Владимир Константинов заявил, что после проверки данного СТО оказалось, что мастерская незаконная. Как следствие она будет попросту снесена.

Напоследок он добавил:

«Уважать нашу власть ему (владельцу СТО, — ред.) придется. Поперек Российской Федерации пускай больше не становиться, да и другим не советую».

Напомним, ранее городской голова Мелитополя заявил, что уже в скором времени Украина может полностью деоокупировать Херсон.