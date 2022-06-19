Как информирует «НБН», об этом на странице в социальной сети «Фейсбук» информируют Силы обороны Запорожского края.

Дословно из сообщения, обнародованного в социальной сети:

«Войска государства-оккупанта Российской Федерации активно продолжают сосредоточение военной техники, а также личного состава на некоторых направлениях. Вероятно, они готовятся к ведению активных боев. Действия сдерживающего характера сейчас ведутся на всех рубежах по линии разграничения. На территории населенного пункта Днепрорудное наблюдается скопление военной техники вражеских сил».

Кроме того в сообщении говорится, что в населенном пункте Васильевка, а точнее на территории военкомата было зафиксировано, как осуществляется разгрузка врагом большого количества оружия крупного калибра, а также боеприпасов к нему.

Касательно населенного пункта Пришиб также было запечатлено прибытие военной техники. Помимо того, за сутки было зафиксировано увеличение количества колонн техники врага из Автономной Республики Крым в направлении временно оккупированного Мелитополя.

Стоит добавить, что за минувшие двадцать четыре часа в Запорожской области обстрелам подвергались села Новоданиловка, а также город Гуляйполе. Кроме того, под обстрелами было и село Красное. Если сравнивать ситуацию с минувшим годом, то количество этих обстрелов увеличилось в два раза.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский указал на то, что вражеские войска значительно выдыхаются на фронте.