Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении InformNapalm.

Источники отмечают, что эти цели были ликвидированы благодаря «высокоточным ударам». Было нанесено семь ударов. В результате уничтожены 7 объектов.

В это же время отмечается, что российские оккупанты всячески пытаются скрыть следы успешно нанесенных украинской армией ударов. Для этого оккупанты сами обстреливают город из орудий меньшего калибра.

Стоит также отметить, что российско-оккупационные силы не имеют поддержки среди населения Украины не только в местах, где сейчас идут боевые действия, но и на уже давно оккупированных землях нашей страны.