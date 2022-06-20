В интервью британскому изданию The Guardian супруга Владимира Зеленского рассказала, что он сохранял твердость характера и доводил дело до конца еще до того, как он возглавил Украину. Она вспомнила о случае, который произошел в период, когда ее муж строил творческую карьеру, информирует «НБН».

Первая леди рассказала, что однажды команда сценаристов должна была сочинить для Зеленского композицию, которую он исполнил бы в рамках скетча. Съемки были запланированы на следующий день, но песня не была написана. В десять часов вечера она обратилась к мужу, предложив отказаться от этой идеи. Владимир Александрович отправил супругу домой и за два часа сам написал песню.

По словам Зеленской, ее муж никогда не сдается, даже если люди вокруг него опускают руки. Кроме того, он очень дисциплинирован, что всегда требовал от своих подчиненных. Такие психологические качества, по словам первой леди, помогают президенту справляться со стрессом и сохранять самоорганизацию.

Ранее супруга главы государства рассказала, где планирует получать образование их 17-летняя дочь Александра. Зеленская рассказала, какое решение девочка приняла еще до войны.