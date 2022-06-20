В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину советник главы ОПУ рассказал, что потерь с украинской стороны за более чем 110 дней войны в несколько раз меньше, чем со стороны путинских войск, информирует «НБН».

Арестович рассказал, что в армии страны-агрессора, которая пришла воевать в Украину, погиб каждый седьмой российский захватчик в то время, как в рядах наших защитников – каждый семидесятый.

«Чувствуете разницу?» — поинтересовался представитель ОПУ.

Советник Ермака отметил, что у российских и украинских военнослужащих абсолютно разные перспективы в боевых действиях, учитывая соответствующую статистику.

В то же время Арестович напомнил, что ни одна армия мира не раскрывает свои потери до завершения войны, поэтому Украина сейчас не будет озвучивать количество погибших защитников.

Напомним, что ранее Зеленский озвучил количество наших военнослужащих, которые ежедневно погибают и получают ранения на войне с российскими захватчиками.