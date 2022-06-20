Как информирует «НБН», об этом информирует в социальной сети «Фейсбук» ОК «Юг».

Дословно из обнародованного сообщения:

«В водах Черного моря корабельная группировка вражеских сил пополнила состав. Отныне там караулит три надводных и три подводных носителя крылатых ракет. Общий их арсенал достигает тридцати шести ракет, а также три ВДК».

Как известно, ранее уже сообщалось о том, что Российская Федерация намерена переформатировать свою корабельную группировку в водах Черного моря. При этом агрессор якобы делает акцент на подводном флоте.

Вражеские силы пытаются переформатированием флота минимизировать свои потери в акватории Черного моря. Кроме того, отмечалось, что Российская Федерация сконцентрировала в водах Черного моря два надводные ракетные корабли, а также три субмарины. А для выполнения боевых заданий оккупанты имеют три больших десантных корабля.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин в очередной раз вывел в воды Черного моря боевые корабли с двенадцатью крылатыми ракетами.