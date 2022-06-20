Последние месяцы российский диверсант призывал Москву объявить в РФ всеобщую мобилизацию. Теперь Гиркин пересмотрел свои взгляды и констатировал, что массовый призыв в ВС РФ не спасет «спецоперацию» от провала, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал террориста.

По словам экс-главаря «народной республики», россияне не способны провести мобилизацию, поскольку экономика и военная инфраструктура страны-агрессора не работают в полную силу.

Гиркин констатировал, что тыл армии России развален еще больше, чем фронт, поэтому любые попытки осуществить массовый призыв закончатся тем, что степень неготовности страны к таким мероприятиям «лопнет, как пузырь из сортира».

Экс-офицер ФСБ отметил, что «брызги» этого «пузыря» способны долететь и до российского лидера Владимира Путина. В таком случае, «оттирая лицо», кремлевский диктатор осознает, что все сделанное в военной сфере в его годы правления – «пузырь».

Ранее боевик заявил, что оккупанты не добьются успехов на Донбассе. Он объяснил, почему Россия должна свернуть наступательные операции в этом регионе.