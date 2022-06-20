Об этом сообщает «НБН».

Народная избранница от пропрезидентской политической силы «Слуга народа» Марьяна Безуглая сообщила о визите Верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанск.

Визит главы государства в одну из самых горячих точек фронта состоялся секретно.

«Он приехал тогда под обстрелами, скрыто, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами», — пишет Безуглая.

Депутат поделилась соответствующим фото, лично сделанным во время приезда президента.

Ранее Зеленский рассказал, к чему нужно готовится украинцам в ближайшие дни.