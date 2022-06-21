В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину представитель Офиса Зеленского заявил, что оккупанты могут обстреливать Киев в отместку за разгром буровой платформы в Черном море, информирует «НБН».

Арестович призвал жителей столицы, особенно Печерского района, не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни. Он рассказал, что страна-агрессор анонсировала обстрелы «центров принятия решений в Киеве» после того, как ВСУ ударили ракетами по украденным РФ «вышкам Бойко» в Черном море.

Советник главы ОПУ отметил, что россияне уже выставили корабли в Черном море вдоль западного побережья Крымского полуострова, готовясь открыть огонь по украинской территории.

По словам Арестовича, оккупанты негодуют из-за изменения правил игры на море, где их военные судна стали «обычными корабликами», которые идут ко дну.

Ранее Арестович рассказал о потерях, которые несут Вооруженные силы Украины и путинские войска. Он обратил на существенную разницу в количестве погибших военных с двух сторон.