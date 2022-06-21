Социологи группы «Рейтинг» 18 и 19 июня провели опрос граждан Украины относительно их отношения к главным иностранным политическим деятелям, информирует «НБН» со ссылкой на результаты исследования.

Как показал отчет, большинство украинцев негативно относятся к кремлевскому диктатору Владимиру Путину (98%), самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко (95%) и главе Венгрии Виктору Орбану (53%).

За последние два месяца специалисты отметили потепление граждан Украины к немецкому канцлеру Олафу Шольцу, 41% респондентов сообщил о положительном отношении к председателю правительства ФРГ.

В то же время опрошенные рассказали о снижении доверия к французскому президенту Эммануэлю Макрону, ему симпатизируют 58% украинцев, и турецкому лидеру Реджепу Эрдогану (59%).

Самые большие показатели позитивного отношения граждан нашей страны к главе Польши Анджею Дуде и британскому премьер-министру Борису Джонсону (90%), главе США Джо Байдену (89%), литовскому лидеру Гитанасу Науседе (73%) и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляэн (71%).

Ранее социологи выяснили, какой процент жителей Болгарии, Словакии и Венгрии не считают Россию ответственной за войну в Украине.