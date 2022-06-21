В Харьковской области 200 «освободителей» самовольно оставили позиции возле села Гороховатка. Беглецы пытаются укрыться в лесу, которых активно разыскивает военное командование, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Боровского сельского совета.

В Гороховатку вошло множество путинских военных, которые участвовали в боях под Изюмом. После вооруженного противостояния с украинскими защитниками, россияне вернулись злыми, ранеными, голодными, грязными и с поврежденной техникой.

Захватчики зашли в село, чтобы реабилитироваться после разгрома, около 200 солдат Путина совершили побег и спрятались в лесу. Их командиры организовали поиски «освободителей», которые не горят желанием возвращаться на поле боя.

Напомним, что недавно на Востоке Украины разбежался батальон «мобилизованных» солдат из «народных республик» оккупированного Донбасса. Захватчики должны были идти в наступление в Бахмутском направлении, однако военные отказались выполнять приказ и сбежали.