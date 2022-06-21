Как информирует «НБН», некоторые подробности озвучила Наталья Гуменюк, глава пресс-центра сил охраны и обороны.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Действия войск Украины на южном направлении, а если точнее, то в сторону Херсона, весьма успешны. Оккупантам там сейчас очень даже тяжело. Уже израсходованы силы на обустройство второго, а также третьего рубежей обороны. Теперь же они вынуждены пользоваться запасными, ведь даже из них мы уже вытесняем врага. Мы двигаемся вперед».

Также она добавила, что ВСУ обязательно сообщит информацию об этом после того, как закрепятся на указанных рубежах.

«Обращаюсь ко всем с призывом сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений. Только военнослужащие знают сейчас, где они находятся, куда продвигаются, и какие именно там успехи», — подчеркнула она.

Напоследок Гуменюк добавила, что есть участки, где защитники нашей страны отбросили вражеские силы за третий рубеж охраны, несмотря на то, что оккупанты были укреплены железобетонными конструкциями.

Ранее стало известно о массовом дезертирстве в рядах оккупационных сил на Харьковском направлении.