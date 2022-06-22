Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Буданова в эфире национального телемарафона, в настоящее время нет ни малейшей угрозы на вторжение войск Беларуси в Украину. Ситуация, по его словам, в настоящее время находится под контролем. При этом Буданов добавил, что делает такое заявление с полной уверенностью в своих словах.

Руководитель Главного управления разведки подчеркнул, что на территории Беларуси в действительности продолжаются военные собрания. Также там проходят и определенные обучения. Кроме того, местные власти сейчас укрепляют там границу.

Глава ГУР МОУ добавил, что в Беларуси в эти дни проводится целый комплекс мероприятий военного назначения, но в настоящее время они не направлены на проведение военных действий против Вооруженных сил Украинского государства.

Буданов также добавил:

«Если у них такие мнения появятся, то мы сразу же будем об этом всем знать. Если мы будем видеть угрозу, то сразу все вместе предпримем необходимые действия».

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, когда Путин принял окончательное решение о вторжении войск России на территорию Украины.