Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, в эфире телевизионного канала «Украина 24» говорится, что подобного рода угрожающие заявления тиражируют российские пропагандистские средства массовой информации.

Городской голова Мелитополя процитировал происходящее следующим образом:

«В оккупированных районах стартовала очередная волна похищения людей. Буквально пару дней тому назад во время несения службы на центральной площади города был похищен один из местных служителей церкви, пастор. По состоянию на сегодняшний день мы не имеем никакого понятия, где сейчас он находится. Кроме того были похищены некоторые активисты. Это все делается только для того, чтобы запугать мирных граждан. Все для того, чтобы продемонстрировать, что любое сопротивление на оккупированных территориях просто невозможно. В подтверждение тому на центральных каналах пропаганды РФ местные гауляйтеры сделали заявления о том, что они предлагают ввести на незаконно захваченных территориях смертную казнь».

Он продолжил, что только на протяжении последних четырех месяцев в Мелитополе захватчики похитили более полтысячи человек. Однако сопротивление продолжает расти.

«Как следствие оккупанты стремятся перейти уже к следующему этапу. Речь идет о смертной казни. Причем делать они намерены это публично, чтобы запугивать украинцев в дальнейшем. И это все, к сожалению, не просто слухи… Об этом гауляйтеры заявляют в центральных пропагандистских СМИ России».

Стоит также напомнить, что ранее мы уже писали о том, что на территории Херсонской области ВСУ имеют определенный успех по вытеснению врага из захваченных районов.