В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону советник Андрея Ермака сообщил, что накануне полномасштабного нападения России на нашу страну на юге провели командно-штабное учение, информирует «НБН».

По этой причине возлагались больше надежды на оборону Украины в этом регионе, однако объективные и субъективные факторы воспрепятствовали этому.

Арестович отметил, что именно здесь было большое превосходство путинской армии, а также поблизости располагалась вражеская авиация на аннексированном Крымском полуострове, позволившая быстро пополнять запасы оккупантов. Кроме того, украинским защитникам трудно прятаться от воздушного флота РФ.

По словам советника руководителя ОПУ, также сыграло негативную роль предательство людей, «которые принимают решения», при этом офицеры и солдаты в низовом звене приложили все усилия, чтобы защитить этот регион от вооруженной агрессии россиян.

В частности, в марте был задержан помощник главы управления СБУ на Херсонщине Игорь Садохин. Начальник антитеррористического центра выдал россиянам данные о системе минных полей, обороны и наводил вражескую авиацию на подразделения армии Украины.

Ранее Арестович предупредил Киев об угрозе, призвав жителей столицы не пренебрегать сигналами тревоги в ближайшие дни.