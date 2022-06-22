Во время брифинга в Киеве заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что на сегодня украинские защитники вернули под контроль Киева 1026 населенных пунктов, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале заместитель Андрея Ермака написал, что сейчас украинское руководство работает над планом по быстрому восстановлению инфраструктуры, которая была уничтожена или разрушена после вторжения путинских вооруженных сил на территорию нашей страны.

По его словам, в регионах, освобожденных от вражеских сил, ремонтируют и отстраивают жилые дома, школы, детские садики и медицинские учреждения.

В начале июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил сроки завершения войны с россиянами. Представитель ОПУ объяснил, что боевые действия затягиваются, поскольку наша страна не собирается принимать нынешнюю ситуацию на фронте, как победу в вооруженном противостоянии с российскими захватчиками, и переводить ее в замороженное состояние.