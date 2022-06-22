Как информирует «НБН» со ссылкой на опубликованный «Укринформ» материал, проблему с жильем для внутренне перемещенных граждан в Украине нецелесообразно решать до того момента, пока в стране продолжается война.

Цитата из заявления Ирины Верещук:

«Это можно сделать комплексно. Но только не сейчас. В настоящее время, дело в том что, мы не можем сделать прогноз о том, как именно будут в дальнейшем развиваться военные события. Ведь все мы понимаем, что они могут быть совершенно разными. Мы стараемся рассредоточить людей таким образом, чтобы не нагружать западную часть государства, или Закарпатья. Однако пока что мы не понимаем, каким образом именно будет проводиться деоккупация. Мы не знаем, в каком направлении будет продвигаться фронт. Как следствие мы пытаемся решать вопросы относительно жилья временно».

Согласно словам Верещук, даже при таких условиях власть не исключает, что данное жилье может понадобиться человеку в зимнее время. Как следствие не могут быть построены какие-нибудь неутепленные дома, в которых будут щели и где будет холодно.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины рассказали, по каким причинам переселенцам задерживают социальные выплты.