Военный считает, что есть три сценария развития событий в войне с российскими захватчиками. Первый вариант – оккупация путинскими войсками всех территорий Донецкой и Луганской областей, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Романенко, россияне на Донбассе сконцентрировали множество живой силы и техники, поэтому вероятность этого сценария зависит от того, насколько быстро и массово ВСУ получат западные поставки тяжелого вооружения.

Второй вариант – украинские защитники своевременно получают оружие от иностранных партнеров, получают паритет с армией РФ, отстаивают оборону. В течение года будет поднят вопрос перемирия, но не мира, поскольку на какие-то условия не будет согласен Киев, а что-то не устроит Москву.

Третий сценарий предусматривает пересмотр целей «спецоперации» Кремлем и оглашение «победы». Такой сценарий зависит от того, насколько быстро украинские военные получат от Запада тяжелое вооружение, заставив отступить россиян. Руководство РФ смягчит свою риторику и будет соглашаться на то, на что при другом раскладе не согласилось.

Ранее западные аналитики озвучили три сценария развития войны в Украине, указав на менее вероятный вариант.