В своем Twitter глава министерства обороны написал, что американское вооружение уже в нашей стране. Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за мощные инструменты для наших защитников, информирует «НБН».

По словам Резникова, с HIMARS украинские военные устроят захватчикам из Российской Федерации жаркое лето, которое для некоторых из оккупантов станет последним.

Напомним, что украинские власти просили у Соединенных Штатов Америки поставить для своей армии HIMARS с ракетами дальностью 300 километров. В первые дни июня стало известно, что Вашингтон предоставит для ВСУ свои реактивные системы залпового огня, однако с ракетами дальностью 80 километров.

При этом, Киев заверил Белый дом, что из этого оружия не будут нанесены удары ракетами США по целях на территории страны-агрессора.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине поставить немецкое оружие. При этом европейский лидер обратил внимание на важный нюанс соответствующей программы.