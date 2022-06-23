Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение советника главы Министерства внутренних дел Украины Виктора Андрусова, украинским защитникам таки удалось выйти из окружения российско-оккупационных войск в районе поселка Горное, а также Золотое, что на территории Луганской области.

Не так давно российские пропагандисты во всю заявляли, что эти населенные пункты были взяты в блокаду российскими сиалми. В свою очередь Виктор Андрусов в своем телеграмм-канале поспешил заявить, двадцать третьего июня, что ВСУ вышли из окружения в вышеуказанных населенных пунктах, прием сделали это так, что российские военнослужащие «даже ничего и не поняли».

Дословно из заявления Андрусова:

«Украинские военные вышли из окружения Горного и Золотого. Захватчики РФ даже и не поняли ничего».

Напомним, Владимир Алексадрович Зеленский сделал заявление, что после войны в Украине, вероятно, изменятся правила призыва на воинскую службу.