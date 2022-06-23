В эфире национального марафона заместитель главы оборонного ведомства Украины сообщила, что в ближайшее время путинские войска хотят взять под контроль Северодонецк и Лисичанск, информирует «НБН».

Дальше российские вооруженные силы намерены продвигаться на Славянск и Краматорск. Захватив эти четыре города, по словам представителя Минобороны, позволят оккупантам отчитаться о выполнении задачи Кремля – полном захвате территорий Донецкой и Луганской областей.

Замминистра добавила, что, согласно анализу боевых действий ГУР Министерства обороны, армия страны-агрессора ведет против нашей страны войну на истощение. Однако, по словам Маляр, наши защитники готовы к любым сценариям на фронте.

Отметим, что бывший заместитель главы Генерального штаба Украины Игорь Романенко считает, что война в Украине имеет три варианта развития. Генерал рассказал о каждом из сценариев.