Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на своей Facebook-странице рассказал, к чему готовиться украинцам этой зимой. По его словам, отопительный сезон в этом году начнется вовремя, информирует «НБН».

По его словам, правительство поставило задачу защитить каждого жителя Украины и обогреть его этой зимой. Чиновник подчеркнул, что тарифы на тепло не изменятся, однако все же все должны отвыкать от привычки жить с открытыми окнами и обогревать улицу в холодное время года.

Чернышев отметил, что оптимальная температура в украинском жилье должна колебаться в пределах 18-20 градусов, при этом отметка не должна опускаться ниже 16 градусов, как в домах у европейцев.

Министр подчеркнул, что готовиться к холодам стоит уже сейчас и то, как Украина переживает эту зиму, зависит от каждого жителя нашей страны. Со своей стороны, правительство активно учитывает все риски, чтобы обеспечить непрерывность тепла.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, ожидать ли украинцам повышения тарифов на коммуналку в период военного положения и на протяжении шести месяцев после его завершения.