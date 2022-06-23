Как информирует «НБН», заявление такого рода сделал гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский в ходе обращения к израильским студентам.

В частности, Верховный главнокомандующий ВСУ отметил, что боевые действия в нашей стране вынудили множество людей научиться обращаться с оружием, а также вступить в ряды территориальной обороны и армии Украины.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«То, что наши люди будут теперь знать, как воевать, огромное количество из них это знают, после того, как появилась территориальная оборона… Очень большое количество. Исчисление таких людей сейчас идет уже на сотни тысяч человек. Они сначала голыми руками нашу страну защищали, а после и с оружием в руках. Это говорит о том, что с точки зрения защиты Украины, как раньше уже не будет. Будет другое количество военных, а также будет изменен подход и для студентов».

Кроме того Владимир Зеленский добавил, что вопрос смены правил призыва будет обсуждаться с общественностью после того, как в Украине завершится война.

Напомним, ранее Игорь Гиркин спрогнозировал, что в затяжной войне против Украины Российская Федерация проиграет.