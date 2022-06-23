Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, британская разведка отмечает, что на протяжении последних трех дней войска Российской Федерации смогли продвинуться на пять километров вглубь в сторону Лисичанска. Согласно обзору от двадцать третьего июня, оккупантам удалось это сделать благодаря резервам, а также мощной плотности огня.

Дословно из сообщения британской разведки:

«Начиная с девятнадцатого июня войска Российской Федерации по всей вероятности смогли пройти вперед на расстояние более пяти километров в направлении южных окрестностей Лисичанска. Некоторые из украинских подразделений отошли. Вероятно, для того, чтобы избежать окружения. Весомые успехи России на указанном направлении, вероятно, являются следствием недавнего усиления подразделений и высокой концентрации огневых средств».

Несмотря на то, что войска РФ оказывают все большее давление на выступ в Лисичанске и Северодонецке, и им таки удается «ползучее» продвижение, планы относительно создания глубокого окружения и захвате запада Донецкой области пока что затормозились.

Ранее в своем обзоре от двадцать второго июня британская разведка проинформировала о намерениях Российской Федерации перебросить на Восток Украины огромное количество резервных подразделений.

Кроме того сообщалось, что ВСУ нанесли удар по острову Змеииный, уничтожив военную технику оккупантов.